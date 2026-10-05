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İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, UCLA araştırmacılarının Carbon Mapper uydu verileriyle yaptığı incelemede İstanbul'daki bazı düzenli depolama sahalarında yüksek miktarda metan salımı tespit edildiğini yazdı.

Habere göre Silivri'deki tesiste saatte ortalama 7,4 ton, Şile'deki tesiste ise saatte yaklaşık 4 ton metan sızıntısı belirlendi.

YÜZ BİNLERCE ARACIN EMİSYONUNA DENK

UCLA Stop Methane Projesi Direktörü Cara Horowitz, söz konusu alanlardaki metan salımının küresel ölçekte dahi oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Silivri'deki sızıntının küresel ısınma üzerindeki etkisinin yaklaşık 1,5 milyon, Şile'dekinin ise 800 bin yüksek yakıt tüketimli SUV aracın emisyonuna denk olduğu kaydedildi.

Silivri'deki tesisin çevresinde yaşayanların özellikle geceleri yoğun kokudan şikayet ettiği aktarılırken, İSTAÇ yetkilisi Fatih Arslan, salımın henüz kil tabakasıyla kapatılmamış alanlardan kaynaklanabileceğini belirtti.