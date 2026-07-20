İstanbul’un bazı ilçelerinde son günlerde görülen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran büyük çekirgelerle ilgili merak edilenler yanıt buldu. Uzmanlar, bu canlıların sanıldığı gibi tehlikeli olmadığını ve geçici bir yoğunluk yaşandığını belirtti.
İstanbul’daki dev çekirgelerin nedeni ortaya çıktı: İnsanlara zarar veriyor mu?
Şehirde paniğe neden olan büyük çekirgelerin istilacı olmadığı açıklandı, uzmanlar evlere giriş sebebini net şekilde anlattı.Kaynak: Diğer
İstilacı tür değil
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Dr. Ergün Bacak, görüntüleri paylaşılan çekirgelerin büyük bölümünün “beyaz yüzlü çalı çekirgesi” olduğunu açıkladı. 5-6 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün istilacı olmadığı ve insanlara zarar vermediği vurgulandı.
Panik gereksiz
Uzmanlar, sosyal medyada oluşan yoğunluk algısının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Her haneye en fazla bir ya da iki çekirgenin girdiği, bunun da doğal bir durum olduğu ifade edildi.
Evlere giriş nedeni belli oldu
Çekirgelerin evlere besin aramak için değil, ışığa yöneldikleri için girdiği açıklandı. Gece aktif olan bu türün, ay ve yıldız ışığını takip ettiği, yapay ışıkların da onları çektiği belirtildi.
İnsanlara zarar vermiyor
Söz konusu çekirge türünün hastalık taşımadığı ve tarım alanlarına zarar veren türlerle karıştırılmaması gerektiği ifade edildi. Ekosistemde dengeleyici bir rol üstlendiği de vurgulandı.
Yoğunluk geçici
Uzmanlara göre çekirgelerin sayısındaki artış, dönemsel bir döngüden kaynaklanıyor. Bu yoğunluğun birkaç hafta içinde azalması beklenirken, gelecek yıl aynı durumun yaşanmayabileceği ifade edildi.
Nasıl davranılmalı?
Uzmanlar, çekirgelerle karşılaşıldığında panik yapılmaması gerektiğini belirtti. Çıplak elle tutulmaması, bir kap yardımıyla yakalanarak doğaya bırakılması önerildi.
Yetkililer, şehirleşmeyle birlikte insan ve yaban hayatı karşılaşmalarının artabileceğine dikkat çekerek bu tür canlıların doğal yaşamın bir parçası olduğunu hatırlattı.