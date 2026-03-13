İstanbul'da gasp amacıyla bir kişiyi bıçakla tehdit ettikleri iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli adliyede
İstanbul'da bir kişiyi bıçakla tehdit edip parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, iki şüphelinin bir kişiden bıçak zoruyla para almaya çalıştığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Ekiplerce yakalanan 26 yaşındaki K.Y. ve 30 yaşındaki M.E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.