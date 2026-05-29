TÜİK verileri, pandemi sonrası dönemde İstanbul’daki araç sayısının hızla arttığını ortaya koydu. 2020’de 2 milyon 904 bin olan otomobil sayısı 2026’da 4 milyon 125 bine yükselirken, kente 6 yılda 1 milyon 221 bin yeni otomobil eklendi. Motosiklet sayısı ise aynı dönemde yüzde 174 artarak 931 bini aştı. Uzmanlar, yol kapasitesi ve toplu ulaşım yatırımlarının bu artışa yetişemediğine vurgu yapıyor.

Karar'da yer alan habere göre, İstanbul’da trafik yoğunluğu artık yalnızca mesai başlangıcı ve bitiş saatleriyle sınırlı kalmıyor. Hafta sonları, gece saatleri ve tatil dönemlerinde de ana arterlerde yaşanan yoğunluk, kent yaşamının kalıcı sorunlarından biri haline geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Nisan 2020 ile Nisan 2026 arasında Türkiye'deki toplam otomobil sayısı 5 milyondan fazla arttı. Altı yıl önce 12 milyon 661 bin olan otomobil parkı, yaklaşık yüzde 40 büyüyerek 17 milyon 697 bine yükseldi.

İŞTE ARTIŞIN NEDENLERİ

Uzmanlar, bu artışın arkasında pandemi sonrası bireysel ulaşım tercihlerinin yaygınlaşması, yüksek enflasyon ortamında otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi ve Türkiye'deki araç sahipliği oranının hâlâ Avrupa ortalamasının altında olması gibi nedenlerin bulunduğunu vurguluyor.

İZMİR'DE SAYI SINIRI AŞTI

Türkiye'deki otomobillerin önemli bir bölümü büyükşehirlerde yoğunlaşmış durumda. İstanbul, Ankara ve İzmir, ülke genelindeki otomobil parkının yüzde 42'sine ev sahipliği yapıyor.

İstanbul'da 2020 yılında 2 milyon 904 bin olan otomobil sayısı, 2026 itibarıyla 4 milyon 125 bine ulaştı. Böylece Türkiye'deki her dört otomobilden biri İstanbul plakalı hale geldi.

Ankara'da araç sayısı aynı dönemde yüzde 46 artarak 2 milyon 212 bine yükselirken, İzmir'de ise otomobil sayısı ilk kez 1 milyon sınırını aştı.

EN HIZLI ARTIŞ BATMAN'DA

Araç sahipliğindeki artış yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalmadı. Son altı yılda otomobil sayısındaki en hızlı büyüme yüzde 70 ile Batman'da kaydedildi. Batman'ı Muş ve Trabzon takip etti.

Antalya, Konya, Bursa, Gaziantep ve Samsun gibi nüfusu ve ekonomik faaliyetleri yüksek şehirlerde de araç sayılarındaki artış oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

MOTOSİKLET SAYISI REKOR SEVİYEDE



Trafikten kaçmak isteyenlerin ve daha ekonomik ulaşım seçenekleri arayanların tercihi motosiklet oldu. İstanbul'da 2020 yılında 340 bin seviyesinde olan motosiklet sayısı, 2026 itibarıyla 931 binin üzerine çıktı. E-ticaret ve kurye sektöründeki büyümenin de etkisiyle kentteki motosiklet parkı son altı yılda yüzde 174 oranında genişledi. Bugün İstanbul'da trafiğe kayıtlı her beş motorlu araçtan biri motosikletlerden oluşuyor.

UZMANLARDAN ALTYAPI UYARISI

Araç sayısındaki hızlı yükselişe karşın yol kapasitesi, otopark alanları, raylı sistem yatırımları ve alternatif ulaşım çözümleri aynı hızda büyümedi. Uzmanlara göre trafik sorununun temelinde yalnızca araç sayısındaki artış değil, kent planlaması ve altyapı eksiklikleri de yer alıyor.

Türkiye'de her bin kişiye düşen otomobil sayısı Avrupa'nın gerisinde olmasına rağmen özellikle büyükşehirlerde yaşanan yoğunluk, mevcut ulaşım sisteminin sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, yeni yol yatırımlarının yanı sıra toplu ulaşımın güçlendirilmesi, otopark yönetiminin yeniden düzenlenmesi ve mikro mobilite çözümlerinin yaygınlaştırılması gerektiği görüşünde birleşiyor.