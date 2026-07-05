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İstanbul Bağcılar'daki Mahmutbey Stadı'nda düzenlenen Bayburtlular Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda yaşanan darp olayı büyük tepkilere neden oldu.

FUTBOLCULAR HAKEMİ DARBETTİ

Karşılaşmada görev yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakemi, futbolcuların fiziksel saldırısına uğradı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde hakemin kalabalığın arasında darbedildiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekerken, amatör futbolda yaşanan şiddet olayları yeniden gündeme geldi.

Hakeme yönelik saldırı, spor sahalarında güvenliğin sağlanmasına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Saldırının hangi nedenle yaşandığı henüz netlik kazanmazken olayla ilgili inceleme başlatılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması bekleniyor.