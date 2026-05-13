Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti suçunun işlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon yaptı. 10 Mayıs Pazar günü Avcılar ve Esenyurt'ta 'Zula evi' olarak nitelendirilen iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Ekipler şüpheli M.E.T.’yi (23) gözaltına alırken, evde yapılan aramalarda 170 parça halinde 400 gram esrar, 67 parça halinde 50 gram gelen kokain, 2 hassas terazi, bin 25 lira, 2 ruhsatsız tabanca ve 50 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.