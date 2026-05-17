Yeniçağ Gazetesi
17 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay: Herkes yolcu sandı ama gerçek sonradan anlaşıldı

İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay: Herkes yolcu sandı ama gerçek sonradan anlaşıldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir markette annesinin yanından ayrılarak kaybolan ve bir İETT otobüsüne binen 7 yaşındaki çocuk, şoförün dikkati ve ilgisi sayesinde ailesine kavuştu.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay: Herkes yolcu sandı ama gerçek sonradan anlaşıldı - Resim: 1

Olay, 12 Mayıs 2026 günü Başakşehir ilçesinde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ile evinden çıkan ve bir markette alışveriş esnasında iken annesinin yanından ayrılarak dışarı çıkan 7 yaşındaki S.K.(7), marketin önündeki duraktan diğer yolcuların arasında İETT otobüsüne bindi. Durumu bir süre sonra fark eden İETT şoförü Veysi Karataş, otobüsü güvenli bir alana park etti.

1 5
İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay: Herkes yolcu sandı ama gerçek sonradan anlaşıldı - Resim: 2

Şoför durumu daha sonra İETT Filo Yönetim Merkezi ile emniyet birimlerine bildirdi. Seferini tamamlayan ve otobüsü park ettikten sonra çocukla yakından ilgilenen Karataş, çocuğun cebinde bulunan akıllı saat yardımıyla annesine ulaşarak çocuğun otobüste ve güvende olduğunu haber verdi. Bu sayede, S.K. otobüse ilk bindiği yerden 16 durak sonra Organize Sanayi Sitesi 1 durağında ailesine teslim edildi.

2 5
İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay: Herkes yolcu sandı ama gerçek sonradan anlaşıldı - Resim: 3

Çocuğunun otobüslere aşırı ilgisi olduğu için sık sık otobüslere binmeye çalıştığını söyleyen anne Seda Coşkun, olayın ertesi günü İETT'nin Fenertepe peronuna gelerek İETT kaptanına ve İETT yetkililerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

3 5
İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay: Herkes yolcu sandı ama gerçek sonradan anlaşıldı - Resim: 4
4 5
İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay: Herkes yolcu sandı ama gerçek sonradan anlaşıldı - Resim: 5
5 5
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro