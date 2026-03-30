İstanbul’da etkili olan yağış, sabah saatlerinde trafik akışını olumsuz etkiledi. Haftanın ilk iş gününde yola çıkan sürücüler, özellikle ana güzergahlarda ilerlemekte zorlandı.

ANA ARTERLERDE YOĞUNLUK ARTTI

D-100 Karayolu’nun Ankara istikametinde trafik yer yer durma noktasına gelirken, araçların düşük hızla ilerlediği gözlendi. Mecidiyeköy çevresinde de yoğunluk dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulaması verilerine göre saat 08.50 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 74 seviyesinde kaydedilirken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 89’a ulaştı.

Uzmanlar, yağışlı havanın etkisini sürdürmesi halinde gün içinde trafik yoğunluğunun devam edebileceği uyarısında bulunuyor.