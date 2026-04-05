İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sis, gece boyunca etkisini sürdürdü.
İstanbul'da yoğun sis: Şehrin simge yapılarını görünmez hale getirdi
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Yoğunluk nedeniyle Çamlıca Camii ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutları arasında kayboldu.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle kentte görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.
Yoğun sis, İstanbul’un simge yapılarının da görünmez hale gelmesine neden oldu.
Çamlıca Camii’nin minareleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kuleleri sis bulutlarının arasında kayboldu.
Üsküdar başta olmak üzere Boğaz çevresinde etkili olan sis, özellikle yüksek noktalarda yoğunluğunu artırdı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Kuleli sahilinden kaydedilen görüntülerde, sisin şehir üzerinde oluşturduğu etkileyici manzara dikkat çekti.
Kentte, özellikle yüksek kesimler, İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sis yoğunlaşıyor.
Avrupa ile Anadolu yakasının neredeyse tamamında sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.
Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de sis nedeniyle yüksek binaların üst katları görünmez hale geldi.
İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman trafikte dörtlü ikaz lambalarını yakarak kontrollü ilerledi.
Boğaz hattındaki tarihi yapılarla köprüler de sis altında kaldı.