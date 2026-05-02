Silivri’de inşaat malzemesi yüklü bir araçtan yola saçılan binlerce vida, sabah saatlerinde trafiği felç etti. Yaklaşık 4 kilometrelik bir hatta yayılan kesici maddeler nedeniyle çok sayıda aracın lastiği zarar görürken, D-100 kara yolunda ulaşım durma noktasına geldi.

YOL 2 SAAT BOYUNCA TAMAMEN KAPATILDI

Olay, sabah saat 09.00 sularında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkisinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple kamyondan dökülen vidalar, seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye Silivri Bölge Trafik, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri yönlendirildi.

Vidaların temizlenmesi için yolun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Bu süre zarfında trafik akışı yan yollardan sağlandı. Temizlik çalışmaları devam ederken yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

POLİS VE ESNAF EL ELE TEMİZLİK YAPTI

Yola saçılan vidaların toplanması için sadece resmi ekipler değil, çevredeki esnaf da seferber oldu. Trafik polisleri, karayolları personeli ve vatandaşların el birliğiyle yürüttüğü temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Bekleme sırasında bir tanker şoförü ile görevli polis memuru arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ekiplere destek veren bölge esnafı Hamza Yer, sürücülerin daha fazla zarar görmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, vidaların muhtemelen bir kamyonetten döküldüğünü ifade etti.