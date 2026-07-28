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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; yurt içi ve yurt dışında faaliyet yürüten silahlı organize yapılanmaların çökertilmesine yönelik kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda, 11 Temmuz tarihinde Fatih'teki bir ticarethaneye örgüt adına gerçekleştirilen silahlı baskın ile 22 Temmuz'da Kağıthane Nurtepe mevkisinde örgüt elebaşının doğum günü bahanesiyle yol kapatılıp pankart açılması olaylarına karıştığı tespit edilen zanlılar hedef alındı.

Sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, 'Barış Boyun' ve 'Gündoğmuş' gruplarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 14 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şahıslardan Barış Boyun grubunda yer aldığı belirlenen isimlerin Abdullah D., Cafer Ç., Ozan Y., Viktor Bekir Mehmet Ö., Mücahit Emre A., Yakup G. ve Özcan G. olduğu bildirildi.

Gündoğmuş grubu bünyesinde hareket ettiği tespit edilen zanlıların ise Mehmet B., Eren T., Enes K., Cemal İ. ile suça sürüklenen çocuklar Gürkan Taha S., Aslan D. ve Gökmen Miraç K. olduğu kaydedildi.