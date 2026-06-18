Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı’nın Halkalı–Arnavutköy kesiminde çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, söz konusu bölümün yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacağını ifade etti.

Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi’ni Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ve İstanbul Havalimanı – Halkalı Metro Hattı olarak 2 bölümde planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu,

"Gayrettepe – İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini 22 Ocak 2023’te, Kağıthane – Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmıştık. Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane arasını da 19 Mart 2024 tarihinde devreye almıştık." dedi.

Halkalı-Arnavutköy metro hattında 21,75 kilometrelik kesim tamamlandı

21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimindeki çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda Halkalı-Arnavutköy arasında İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarımızı hizmete alacağız.” bilgisini paylaştı.

"HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKAYA DÜŞECEK”

Uraloğlu, hattın tamamının işletmeye alınmasıyla Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu ile İbn Haldun Üniversitesi İstasyonunda, Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir İstasyonunda, Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Olimpiyatköy İstasyonunda, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda entegrasyonun sağlanacağını söyledi.

Halkalı İstasyonunda ise hattın MARMARAY ile entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Sağlanan bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.” dedi.