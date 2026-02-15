Son haftalarda yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’da güneşli hava yüzünü gösterdi. Şubat ayının en sıcak gününün yaşanmasıyla birlikte vatandaşlar ve turistler hafta sonunu dışarıda değerlendirdi.

Güzel havayı fırsat bilen çok sayıda kişi, aileleriyle birlikte Bebek sahiline gelerek yürüyüş yaptı, manzaranın tadını çıkardı. Sahilde oluşan yoğunluk dikkat çekti.

'DENİZE GİRENLER BİLE VAR'

Ailesiyle birlikte sahile gelen Kadir Mıhçı, havanın muhteşem olduğunu belirterek, “Bebek sahili çok kalabalık, denize girenler bile var. Şubat ayının en güzel pazar gününü yaşıyoruz” dedi.

Sıcak ve güneşli havanın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.