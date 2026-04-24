Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, bugün Türkiye’nin doğu ve kuzeydoğu hattında sert hava koşullarının etkili olacağını duyurdu. Karadeniz ve Doğu Anadolu’da dondurucu rüzgarlar ve kar yağışı beklenirken, batı bölgelerinde sıcaklıklar yükselişe geçiyor.

Öte yandan İstanbul'da yaz provası başlıyor. Günlerdir etkili olan serinlik yerini daha ılık ve açık bir gökyüzüne bırakıyor.

İSTANBUL'DA YAZ PROVASI BAŞLIYOR

Doğudaki sert havanın aksine, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde gökyüzü açılıyor. AKOM ve meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre:

Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul'da hava açık ve güneşli, sıcaklıklar ise 20 derece civarında seyredecek.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 1 Mayıs’tan itibaren batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve gerçek bir "yaz provası" yaşanacağını öngörüyor.

Yetkililer, ani hava değişimlerinin sağlık sorunlarına ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğini vurguluyor. Özellikle doğu bölgelerinde yaşayanların kuvvetli yağış ve sele karşı, yüksek kesimlerdeki vatandaşların ise çığ riskine karşı teyakkuzda olması istendi. İstanbul ve çevresinde ise pazartesi gününden itibaren yeni bir kısa süreli yağışlı sistemin kapıda olduğu hatırlatıldı.