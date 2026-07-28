Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul / Ahmet Refik Bek / Yeniçağ



Silivri'nin Çayırdere Mahallesi’nde otlatılan bir koyun sürüsüne gece saatlerinde kurtlar saldırdı. Saldırı sonucunda 6 ila 7 koyunun telef olduğu, yaklaşık 20 koyunun ise kaybolduğu bildirildi. Mahalle sakinleri ve bölgedeki çiftçiler kayıp hayvanları bulmak için arama çalışması başlattı.

ÇAYIRDERE MAHALLE MUHTARI GÜRDAL OKTAR’IN AÇIKLAMASI

Olayın ardından konuşan Çayırdere Mahalle Muhtarı Gürdal Oktar, yaşanan mağduriyeti ve son durumu şu sözlerle dile getirdi

"Vatandaşımız tabii ki sabah beni aradığında, akşamdan koyunlarının kaybolduğunu ve bir kısmının ormanda ayrıldığını söyledi. Tabii burada bir kurt saldırısı da oluyor. Bir 6-7 tane koyunu öldürüyor kurt. Diğerleri de şu anda kayıp durumda. Tabii ki biz de mahalle muhtarı olarak, mahalle halkı olarak vatandaşlarımıza; gören, duyan varsa kardeşimize yardımcı olmasını istiyoruz. İnşallah bir an önce de bu kayıp hayvanları buluruz, sahibine teslim ederiz.

Gören, duyan, er kimler varsa koyun sürü sahipleri, bunları bize, muhtarımıza bildirmesini talep ediyoruz onlardan. İnşallah bir an önce de buluruz.

Kendisi de zaten akşam hayvanlarını aramışlar ama onlar tabii gece bulamayınca, bazı vatandaşlarımız, komşularımız tarlada, ayçiçek tarlasını beklemekte olan bir vatandaşımız bunu duyuyor ama tabii ki koyunların kimin olduğunu ya da herhangi bir sahibinin kim olduğunu bilmiyor. O da bizimle beraber sabah öğrendi ama tabii ki biraz kurt sürüye zarar vermiş. İnşallah kalan hayvanlarımızı da bir an önce buluruz, sahibine teslim ederiz."