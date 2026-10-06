İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen şebekeler mercek altına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin faaliyetlerini yürüttüğü değerlendirilen Beyoğlu ve Şişli’de iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi.
İKİ ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla iki çağrı merkezine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında işlemlerin devam ettiğini bildirdi.