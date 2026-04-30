30 Nisan 2026 Perşembe
Anasayfa Gündem İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Yarın Taksim'e çıkan yollar kapanıyor

İstanbul’da yaşayanlar dikkat: Yarın Taksim’e çıkan yollar kapanıyor

1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda çıkan yollar araç ve yaya geçişlerine kapanıyor. Yarın İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olurken çok sayıda yol ve toplu taşıma hattı kapanacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul’da pek çok yol araç ve yaya geçişine kapatılırken, toplu ulaşımda da yeni düzenlemelere gidildi.

1 Mayıs sabah 06:00 itibariyle İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Taksim Meydanı: Meydana çıkan tüm giriş ve çıkışlar.

Sıraselviler Caddesi: Tamamen trafiğe kapatılacaktır.

İstiklal Caddesi: Caddeye çıkan tüm ara sokaklar.

Şişhane: Bağlantı yolları ve çevre sokaklar.

Kabataş: İskele çevresi ve bağlantı yolları.

Barbaros Bulvarı: Kısmi şerit kapatmaları ve yönlendirmeler yapılacaktır.

TOPLU TAŞIMADA DÜZENLEMELER

Metro (M2 Hattı): Taksim ve Şişhane istasyonları geçici olarak hizmete kapalı olacak.

Füniküler: F1 Kabataş-Taksim hattı seferleri yapılmayacak.

Vapur/Motor: Beşiktaş ve Kabataş iskelelerinde seferlerde düzenlemeler ve kısıtlamalar yapılabilir.

Otobüs ve Metrobüs: Genel olarak hizmet vermeye devam edecek ancak güzergah değişiklikleri ve yoğunluk bazlı durak iptalleri yaşanabilir.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, İBB’ye ait toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 1 Mayıs Cuma günü boyunca İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Ücretsiz ulaşım; Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB’nin toplu taşımaya entegre diğer ulaşım ağlarını kapsayacak.

Uygulama, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması dolayısıyla İstanbul genelinde geçerli olacak. Toplu taşıma araçlarında geçiş sırasında kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile turnike teması yapılması yeterli olacak. Sistem, kartı otomatik olarak ücretsiz geçişe tanımlayacak.

Marmaray’ın işlettiği Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı trenleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ücretsiz hizmet verecek.

Kaynak: Haber Merkezi
