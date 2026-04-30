İstanbul’da yaşayanlar dikkat: Yarın Taksim’e çıkan yollar kapanıyor

Ücretsiz ulaşım; Metro İstanbul, İETT, Şehir Hatları ve İBB’nin toplu taşımaya entegre diğer ulaşım ağlarını kapsayacak. Uygulama, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün resmi tatil olması dolayısıyla İstanbul genelinde geçerli olacak. Toplu taşıma araçlarında geçiş sırasında kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile turnike teması yapılması yeterli olacak. Sistem, kartı otomatik olarak ücretsiz geçişe tanımlayacak.