Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Saat 19.00'dan sonra bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Saat 19.00'dan sonra bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 4-5 Temmuz'da düzenlenecek "Gece Maratonu Yol Koşusu" nedeniyle saat 19.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Kaynak: AA
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İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Saat 19.00'dan sonra bu yollar trafiğe kapatılacak - Resim: 1

Sarıyer'de gerçekleştirilecek "Gece Maratonu Yol Koşusu" nedeniyle 4-5 Temmuz tarihlerinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Saat 19.00'dan sonra bu yollar trafiğe kapatılacak - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, koşu nedeniyle 4-5 Temmuz'da Sarıyer'de kapatılacak yollar belirlendi.

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Saat 19.00'dan sonra bu yollar trafiğe kapatılacak - Resim: 3

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

Buna göre, 4 Temmuz Cumartesi saat 19.00'dan etkinliğin sona ermesine kadar Bahçeköy, Meserburnu, Piyasa, Haydar Aliyev, Mısır, Hacı Ali Paşa, Raif Bey, Hacı Osman Bayırı, Demokrasi Şehitleri, Çayırbaşı caddeleriyle Çayırbaşı Taksim Yolu araç trafiğine kapalı olacak.

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Saat 19.00'dan sonra bu yollar trafiğe kapatılacak - Resim: 4

Ayrıca Sardunya, Çıra, Çocuk, Fırın, Hamam, Çam Yolu, Kefeliköy Bağlar, Kumsal Arkası, Bülbül, Muhtarlık, Kaptan, Kısa, Ekbiç, Mezarlık, Okul, 2. Tekstilciler, Sırma ve Keçecizade sokakları ile Billur, Emsal ve Piyasa çıkmazları da trafiğe kapatılacak.

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Saat 19.00'dan sonra bu yollar trafiğe kapatılacak - Resim: 5

ALTERNATİF GÜZARGAHLAR
Kapatılan yollara alternatif güzergahlar da belli oldu.

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Saat 19.00'dan sonra bu yollar trafiğe kapatılacak - Resim: 6

Buna göre, Sarıyer-Çayırbaşı Yolu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, Yeni Mahalle Caddesi, Bahçeköy Caddesi, Tarabya Bayırı Caddesi ile Yeniköy-Tarabya Caddesi kullanılabilecek.

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