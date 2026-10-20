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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki riskli yapıların yenilenmesini teşvik eden “Yarısı Bizden” kampanyasının süresinin uzatıldığını açıkladı. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla kampanya için yeni son başvuru tarihi 31 Aralık 2027 olarak belirlendi. Afetlere karşı dirençli bir şehir oluşturmanın önemine dikkat çeken Kurum, hak sahiplerine binalarını riskli yapı olarak tespit ettirmeleri ve dönüşüm sürecini başlatmaları yönünde çağrıda bulundu.

BİNA BAZLI DÖNÜŞÜMDE KONUT BAŞINA 1 MİLYON 875 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

Kampanya kapsamında bina bazlı dönüşümlerde her konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin liraya kadar finansman sağlanıyor. İş yerleri için ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor. Taşınma desteğinin tahliye ve yıkım aşamasında bir defaya mahsus ödeneceği bildirildi.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜMDE İNŞAATI TOKİ VE EMLAK KONUT ÜSTLENECEK

Projenin alan bazlı dönüşüm modelinde inşaat süreçlerini TOKİ ve Emlak Konut yürütecek. Bu modelin tercih edilmesi hâlinde 875 bin liralık hibe ile 125 bin liralık taşınma desteği sağlanacak. Hibe tutarı, toplam bina maliyetinden düşülecek. Kalan borç ise vatandaşlara uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilecek.