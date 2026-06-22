Yeniçağ Gazetesi
22 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İstanbul'da yarın sular kesiliyor... İSKİ iki ilçeye 14 saat su verilmeyeceğini duyurdu

İstanbul'da yarın sular kesiliyor... İSKİ iki ilçeye 14 saat su verilmeyeceğini duyurdu

İSKİ, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Çalışmalar nedeniyle yarın iki ilçeye 14 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.

Kaynak: AA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul'da yarın sular kesiliyor... İSKİ iki ilçeye 14 saat su verilmeyeceğini duyurdu - Resim: 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın (23 Haziran)'da iki ilçede 14 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

1 5
İstanbul'da yarın sular kesiliyor... İSKİ iki ilçeye 14 saat su verilmeyeceğini duyurdu - Resim: 2

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.

2 5
İstanbul'da yarın sular kesiliyor... İSKİ iki ilçeye 14 saat su verilmeyeceğini duyurdu - Resim: 3

Çalışma kapsamında su kesintisi yapılacak mahalleler duyuruldu.

3 5
İstanbul'da yarın sular kesiliyor... İSKİ iki ilçeye 14 saat su verilmeyeceğini duyurdu - Resim: 4

Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

4 5
İstanbul'da yarın sular kesiliyor... İSKİ iki ilçeye 14 saat su verilmeyeceğini duyurdu - Resim: 5

Su kesintisi yapılacak mahalleler ise şu şekilde:

"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."

5 5
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro