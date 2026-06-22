İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın (23 Haziran)'da iki ilçede 14 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.
İstanbul'da yarın sular kesiliyor... İSKİ iki ilçeye 14 saat su verilmeyeceğini duyurdu
İSKİ, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Çalışmalar nedeniyle yarın iki ilçeye 14 saat süreyle su verilemeyeceği bildirildi.Kaynak: AA
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.
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Çalışma kapsamında su kesintisi yapılacak mahalleler duyuruldu.
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Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
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Su kesintisi yapılacak mahalleler ise şu şekilde:
"Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."
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