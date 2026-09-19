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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 20 Eylül'de düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle uygulanacak trafik tedbirlerini açıkladı. Buna göre Fatih ve Beyoğlu'nda bazı yollar saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

FATİH'TE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti araç trafiğine kapalı olacak.

Sürücüler alternatif olarak Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü'nü kullanabilecek.

BEYOĞLU'NDA BU YOLLAR KAPALI OLACAK

Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları trafiğe kapatılacak.

Trafik kısıtlamaları saat 06.00'da başlayacak ve koşu etkinliğinin sona ermesine kadar devam edecek.