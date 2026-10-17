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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Zeytinburnu'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle yarın bazı yolların geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Trafik kısıtlaması saat 09.00'da başlayacak ve etkinlik sona erene kadar sürecek.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Zeytinburnu'nda araç geçişine kapatılacak yollar şöyle:

Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Belgradkapı Caddesi, Demirhane Caddesi, Zakirbaşı Yolu, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. Sokak ve 246. Sokak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR AÇIKLANDI

Kapatılacak yolların yerine sürücüler Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı'nı alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

Sürücülerin yola çıkmadan önce trafik kısıtlamalarını dikkate alarak güzergahlarını planlamaları gerekiyor.