Yangın, saat 11.30 sıralarında Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katında bulunan restoranın bacasından çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle restoranın bacasından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binaya sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTILAR'

Mahallede yaşayan Yasin Öztürk, "Kahvaltı yaparken çok yüksek sesler duyduk. Balkona çıkıp baktığımızda bacadan çok fazla duman gördük. Baba ve arkadaşları aşağı inerek yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştılar, itfaiyeyi aradım. Yüksek sesler geliyordu, patlama riskine karşı itfaiyeye haber verdim. İçerisi de yandı, hem içeriden hem de dışarıdan yangına müdahale ettiler. Mahsur kalan olmadı, karşı tarafta kalanlar komşu ve akrabalarımız olduğu için haber verdik binayı tahliye ettiler" ifadelerini kullandı.