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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig'de oynanan Ümraniyespor-Boluspor karşılaşmasına İstanbul'daki şiddetli yağış damga vurdu. Yağmur nedeniyle saha zemininin ağırlaşması, mücadelenin devam etmesini zorlaştırdı.

57. DAKİKADA OYUN DURDU

Karşılaşmanın 57. dakikasında şiddetli yağış nedeniyle mücadeleye 15 dakika ara verildi.

Aranın ardından hakem üçlüsü ve iki takımın kaptanları yeniden sahaya çıkarak zemini kontrol etti.

Yapılan incelemenin ardından karşılaşmanın mevcut hava ve saha koşullarında devam ettirilmemesine karar verildi. Ümraniyespor-Boluspor mücadelesinin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.