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Kaynak: DHA

Fatih'te 2 katlı ahşap metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Belediye ekipleri, bina çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağış nedeniyle 2 katlı ahşap metruk binada kısmi çökme yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, çökmenin binanın arka kısmında meydana geldiği belirlendi. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken, belediye ekipleri bina çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.