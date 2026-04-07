YENİÇAĞ/İbrahim Doğanoğlu/Özel Haber

Türkiye’nin dört bir yanında mutfaktaki yangın jeopolotik risklerin etkisiyle büyümeye devam ediyor. YENİÇAĞ olarak kurban bayramı yaklaşırken vatandaşa;'' et alabiliyor musunuz?'' Diye sorduk. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar ve esnafların verdiği yanıtlar TÜİK'in verilerini yalanladı. Özellikle kırmızı et fiyatlarındaki önlenemez yükseliş, sofraların protein kaynağını lüks bir hayale dönüştürdü. İşte sokaktaki gerçek ekonomi...

''BİZİM TÜRK MİLLETİ BORÇTA ALSA KURBAN KESER AMA...''

''Türk milleti biliyorsunuz ki borçta alsa kurban keser ama artık kimse 1 kilo et evine götüremiyor. İnan ki bin kişiden sadece 1 kişi kasaba uğruyor. İnsanlar evine 1 kilo makarnayı zor götürüyor.'' Kurbanlık almayı düşünüyor musunuz sorumuza ise şöyle yanıt veriyor; Bu sene zor... Ama alabilirsek koyun alacağız. Büyükbaş zor çünkü fiyatları çok pahalı''

KASAPLARDA KİLOYLA ET ALMA DEVRİ BİTTİ

Eskiden gövde et satışıyla dolup taşan kasap dükkanlarında artık sessizlik hakim. Bir kasap esnafı, gelinen noktayı şu sözlerle özetliyor:

"EVLADIMA ET Mİ YEDİREYİM, OKUL MASRAFINI MI KARŞILAYAYIM?"

Pazarda alışveriş yapmaya çalışan anneler ise çocuklarının beslenme çantasını nasıl dolduracaklarını şaşırmış durumda. 40 yaşındaki bir vatandaşın isyanı, milyonlarca ailenin ortak çilesini gözler önüne seriyor:

"Kantin masrafı bir tost bir içecekle günlük 100 lira. Ben çocuğuma et mi yedireyim, köfte mi yapayım yoksa okul masrafını mı karşılayayım? İkinci bir çocuğu bu dünyaya getirmeyi düşünemiyorum bile."

''ÜLKEDE YETİŞEN BİR ŞEYİN BU KADAR PAHALI OLMASI ANORMAL''

Fatih semt pazarında esnaflık yapan bir vatandaşta et fiyatlarının pahalılığını şu sözlerle dile getirdi;''TÜİK'e bakarsak biz saray da yaşıyoruz ama öyle bir dünya yok. Ben Yüksek okul mezunuyum üç tane üniversite 'ye kadar üç çocuk okuttum kabul etmiyorum TÜİK'in verilerini. Benim mahallemdeki kasapta et kıyma 1000tl normal et te bin 250 bin 500 lira çok pahalı yani ülkede yetişen bir şeyin bu kadar pahalı olması da anormal ama çiftçide haklı yem maliyetleri yüksek bunu kimse engelleyemiyor.''

"2000 YILINDAKİ ASGARİ ÜCRETİ ÖZLÜYORUZ"

Vatandaşlar, geçmiş yıllardaki alım gücü ile bugünü kıyasladığında uçurumun boyutları daha net ortaya çıkıyor. Bir emekli vatandaş, asgari ücretin eskiden bir evi rahatlıkla geçindirdiğini hatırlatarak şunları söylüyor:

"2000 yılında asgari ücretle bir aylık stoğumu yapıyor, kiramı ödüyor, üstüne bir de misafir ağırlıyordum. Şimdi aldığınız para yol masrafına bile yetmez. Televizyona bakarsak sarayda yaşıyoruz ama gerçek pazarda etin kilosu bin lirayı aşmış durumda."

BEBEK BESLEMEK BİLE LÜKS OLDU

2 yaşında bebeği olan bir anne ise her ay fiyatların nasıl katlandığını rakamlarla anlattı:

"Geçen ay yarım kilo kıymayı 400 liraya alırken, bu ay 600 lira ödedim. Toplu alışveriş yapıp dondurucuya biraz et, biraz tavuk koyayım derseniz 1800 lira tutuyor. Bir asgari ücretlinin bu fiyatlarla et alması artık asla mümkün değil."

''100 LİRAYA ET ALIYOR İNSANLAR''

35 yıldır kasaplık yaptığını söyleyen bir kasap insanların alım gücünün ne kadar düştüğünü şu sözlerle dile getirdi;'' İnsanların alım gücü o kadar düştü ki 35 yıldır kasaplık yaptığım mahallede artık 100 liraya et alıyor insanlar, yani bu fiyata 100 gram bile et alınamıyor, benim et kesme makinasını çalıştırmama değmiyor bu oran ama üzülmesinler diye mecburen kesiyoruz, artık beyaz et de alamıyorlar, bizim için de çok üzücü bir durum.''

Gerek pazar esnafı gerekse vatandaşın ortak görüşü; maliyetlerin kontrol edilemez hale geldiği yönünde. Çiftçinin yem maliyeti, esnafın kira yükü ve vatandaşın boş kalan pazar filesi, Türkiye’nin en büyük sorununun "geçim" olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.