İstanbul'da kar yağışı etkisini azaltıyor ancak Valilik buzlanma ve don uyarısı yaptı. Öte yandan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir de vatandaşları kış lastiği kullanımı konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.

İBB GENEL SEKRETERİ DEMİR: TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 30

Önceden yaptığımız tatbikatlar ve aldığımız önlemler neticesinde bugün İstanbul'da bir sorunla karşılaşmadık. Şu an sahada 11 binin üzerinde personelimiz var. 3 bin 500 aracımız sahada çalışmakta. Köylerimizde traktörlerimiz var. Dolayısıyla şu an için kapalı bir yolumuz bulunmamakta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında akşam saat 8’den itibaren 10 bin ton tuz ve solüsyon ile buzlanmayı önlemeye çalıştık ve bu konuda başarılı olduğumuzu özellikle şu an trafiğin yüzde 30’larda olmasıyla gördük.

"TOPLU TAŞIMALARI KULLANIN"

Vatandaşlarımızdan, kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmasını rica ediyorum. İETT, metro ve şehir hatlarıyla ilgili şu an için herhangi bir aksama yok. Tüm hatlarımız eksiksiz çalışıyor. Vatandaşlarımızla el ele, onların alacağı önlemlerle bizim daha önce aldığımız önlemlerle birleştirirsek sorunsuz bir kış gününü İstanbul'da keyifle yaşarız”

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.