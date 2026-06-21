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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, Bakırköy çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve şüphelilerin Beylikdüzü’nden geldiği tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.S. (47) ve M.Y.A. (41) yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda uyuşturucu üretimi için kurulan sera düzeneği ortaya çıkarıldı.

Aramalarda toplam 4 kilo 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.