İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında büyük çaplı bir operasyona imza attı.

Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Pendik, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapıldığı tespit edildi.

2 ARAÇ VE ADRESE BASKIN

Ekipler tarafından 2 araç ile belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 560 bin sentetik ecza hapı, 3 kilogram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 24 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.