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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, 6-7 Temmuz tarihlerinde Şişli, Esenler ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen 4 adres ile bir araca yönelik 3 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda 151 kilogram uyuşturucu, 249 sentetik ecza hapı, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli materyaller, 8 hassas terazi ve 34 mermi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.