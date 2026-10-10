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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul’da Beyazıt-Sultanahmet güzergahında düzenlenen yürüyüş nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler geçici olarak iki ayrı kısımda yürütülüyor.

METRO ULAŞIMINA YÜRÜYÜŞ ENGELİ

Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyeti’nin talebi ve alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda T1 hattındaki sefer düzeninde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Açıklamaya göre tramvay seferleri;

Kabataş - Eminönü

Yusufpaşa - Bağcılar istasyonları arasında kesintisiz olarak devam ediyor. Yürüyüş güzergahında kalan Eminönü - Yusufpaşa arasındaki istasyonlarda ise geçici bir süre hizmet verilemiyor.

Saha ekiplerinin ve emniyet birimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda hattın tamamında seferlerin ne zaman normale döneceğine ilişkin güncel bilgilendirmenin Metro İstanbul kanallarından duyurulacağı belirtildi.

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