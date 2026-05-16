İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde düzenlenen Sadabad Yaz Etkinlikleri, renkli bir uçurtma şenliğiyle başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana akın eden vatandaşlar, girişlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle aileler ve çocuklar, gökyüzünün uçurtmalarla renklendiği bu özel günde adeta bayram coşkusu yaşadı.

Etkinlik alanında kurulan sahnede çeşitli gösteriler, palyaço performansları, animasyonlar ve interaktif oyunlar düzenlendi. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde uçurtma yapımını öğrenme fırsatı bulurken, hasar gören uçurtmaların tamir edildiği atölyeler de büyük ilgi gördü. Uygulamalı etkinliklere katılan aileler, hem eğlendi hem de kaliteli zaman geçirdi.

Dereceye giren çocuklar madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Gün boyunca süren şenlik, Hasbahçe’yi adeta bir festival alanına dönüştürdü. Renk renk uçurtmaların gökyüzünde dans etmesi, hem küçüklerin hem de büyüklerin yüzünü güldürdü.

Sadabad Yaz Etkinlikleri’nin startını veren Uçurtma Şenliği’nde açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Adeta bayram havasında geçen bu uçurtma şenliğinde hep birlikteyiz. Çocuklarımız burada güzel hatıralar biriktiriyor” dedi. Ailelerin güzel havanın tadını birlikte çıkardığını vurgulayan Başkan Öztekin, ilçede yaz boyunca sürecek etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

Uçurtma Şenliği’nin ardından Sadabad Yaz Etkinlikleri’nin bir sonraki durağı pazar günü düzenlenecek Yağlı Güreş Müsabakaları olacak. Türkiye’nin önde gelen başpehlivanlarının er meydanına çıkacağı organizasyonda, vatandaşlar geleneksel Türk sporunun heyecanına tanıklık edecek.

Başkan Öztekin, etkinliklerin yalnızca uçurtma şenliğiyle sınırlı kalmayacağını belirterek, 5-6-7 Haziran tarihlerinde Dünya Çevre Günü kapsamında çocuklara özel çevre bilinci, atık yönetimi ve doğa etkinliklerinden oluşan programlar düzenleyeceklerini açıkladı.