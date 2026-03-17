Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, bayram sonuna kadar sanatseverlere kapılarını ücretsiz açıyor. Ziyaretçiler, hem sergileri keşfedebilir hem de çocuk atölyeleri ve rehberli turlarla zengin bir müze deneyimi yaşayabilir.

Müzenin 4. ve 5. katlarında yer alan “Türk Resmini İzlemek” adlı kalıcı sergi, Türk resim sanatının gelişimini kronolojik ve tematik bir bakışla sunuyor. 2. ve 3. katlarda ise “Yan Yana” sergisi, Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini bir araya getirerek sanatseverlere özel bir seçki sunuyor.

“Ayın Misafiri” bölümünde ise her ay koleksiyondan farklı bir eser sergileniyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden Prof. Kemal İskender’in “Mavi Güvercinler” tablosu ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Ara tatil boyunca düzenlenen ücretsiz çocuk atölyeleri de dikkat çekiyor. “Köklerden Gökyüzüne”, “Müziğin Renkleri” ve “Renkli Şehir Haritaları” gibi etkinliklerle çocuklar yaratıcılıklarını geliştirirken, aileler de rehberli turlar sayesinde müzenin sanatsal atmosferini daha yakından deneyimleme fırsatı buluyor.