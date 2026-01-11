İstanbul’da yarın sabah 06:00’da etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına, uçak seferlerini de iptal ettirdi.

Ajet, 24 uçuşunu iptal ederken, THY 54, Pegasus ise 46 seferini iptal ettiğini açıkladı.

AJET 24 UÇUŞUNU İPTAL ETTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Ajet Hava Yolları Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya; ”İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur" İfadesinde bulundu.

THY'DE 54 SEFER İPTAL!

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar doğrultusunda İstanbul’da etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlarda kısıtlamaya gidildiğini açıkladı. Üstün, bu kapsamda 12 Ocak Pazartesi gününe planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini ifade etti.

Üstün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle

Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama

Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir.

Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.”

PEGASUS'TA 46 SEFER YAPILAMAYACAK

Pegasus Hava Yolları, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan 46 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebepli Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.