Önceki gün Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya yönelik tepkiler devam ediyor. Akşam saatlerinde Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirilen "Bayrak Yürüyüşü'nde saldırı protesto edildi.

"BU YÜRÜYÜŞ BİR TEPKİ DEĞİL, BİR DURUŞTUR"

Yapılan açıklamada, "Bu yürüyüş; bir tepki değil, bir duruştur. Türk bayrağına yönelen her türlü saygısızlık karşısında, hukukun ve demokrasinin sınırları içinde kalmak kaydıyla, bayrağımız için siper olmaya hazır olduğumuzu kararlılıkla ilan ediyoruz" denildi.

Yürüyüş sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün burada, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak, milletimizin kutsalına, Türk bayrağımıza uzanan kirli girişimleri kamuoyunun dikkatine sunmak ve bu tutumların millet vicdanında karşılık bulmadığını göstermek için toplandık.

"TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK HER TÜRLÜ SAYGISIZLIK, MİLLETİMİZİN ORTAK DEĞERLERİNE YÖNELMİŞ BİR GİRİŞİMDİR"

Öncelikle ifade etmek isteriz ki; son dönemde yaşanan gelişmeler ve kamuoyuna yansıyan olaylar, uzun süredir yürütülmekte olan ve tarafımızca 'ihanet süreci' olarak değerlendirilen sürecin, bazı çevrelerde bir cesaret ortamı oluşturduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Devletin temel değerlerine yönelik bu tür saygısız ve provokatif eylemlerin, kendiliğinden değil; oluşan bu zemin üzerinden gerçekleştiği görülmektedir. Benzer durumların geçmişte de yaşandığı ve gerekli derslerin çıkarılması gerektiği açıktır. Türk bayrağına yönelik her türlü saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yönelmiş bir girişimdir.

Devleti yönetenlere ve siyasi sorumluluk taşıyan tüm kesimlere sesleniyoruz: Türkiye Cumhuriyeti, zor şartlar altında kurulmuş, güçlü bir devlet geleneğine sahip bir hukuk devletidir. Bu ülke, adını taşıdığı milletle birlikte tarih boyunca onuruyla ayakta kalmıştır. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

"HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜ, HİÇBİR SİLAHLI YAPI VE HİÇBİR GAYRİMEŞRU ODAK, KÜRT VATANDAŞLARIMIZIN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR"

Öte yandan; bölgesel gelişmeleri fırsat bilerek, yıllardır kader birliği yaptığımız Kürt vatandaşlarımızı provoke etmeye çalışan ve onları kendi siyasi hedeflerine malzeme etmek isteyen anlayışlara da açık bir çağrımız vardır. Hiçbir terör örgütü, hiçbir silahlı yapı ve hiçbir gayrimeşru odak, Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir.

Bugün gerçekleştirdiğimiz bayrak yürüyüşü, milletimizin ortak değerlerine sahip çıkma iradesinin açık bir ifadesidir. Bu yürüyüş; bir tepki değil, bir duruştur. Türk bayrağına yönelen her türlü saygısızlık karşısında, hukukun ve demokrasinin sınırları içinde kalmak kaydıyla, bayrağımız için siper olmaya hazır olduğumuzu kararlılıkla ilan ediyoruz. Bu irade, hiçbir tehdidin ve provokasyonun aşındıramayacağı kadar nettir. Toplumsal barışı hedef alan bu tür girişimlere karşı milletimizin sağduyusu ve birlik duygusu her zaman galip gelecektir."