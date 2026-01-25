Tartıştığı sürücünün önünü kesen maganda, otomobilin kapısına sıkıştırdığı vatandaşı yumrukladı. Babasının darp edildiğini gören oğlu ise "Yalvarırım dur" diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, trafikte 2 sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında öfkelenen bir şahıs ve arkadaşı, tartıştığı aracın önünü keserek otomobilde bulunan vatandaşa tekme ve yumruklarla saldırdı.

Darp edilen vatandaşın oğlu ise babasına saldıran magandayı, "Yalvarırım yapma" diyerek durdurmaya çalıştı. Öfkeden gözü dönen şahsın tekme ve yumruklarla vatandaşa saldırdığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, bir şüphelinin otomobildeki vatandaşı kapıya sıkıştırarak yumrukladığı, ardından ise darp edilen adamın oğlunun babasını uzaklaştırmaya çalıştığı ve o sırada "Yalvarırım yapma" dediği anlar yer aldı. Saldırganlar bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Aldığı darbeler nedeniyle burnu ve elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen vatandaşın şahıslardan şikayetçi olmak için karakola başvurduğu öğrenildi.