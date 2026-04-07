İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu zirveye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası verilerine göre yoğunluk Anadolu Yakası’nda yüzde 85, Avrupa Yakası’nda yüzde 83, kent genelinde ise yüzde 85 olarak ölçüldü.

ANA ARTERLERDE ÇİFT YÖNLÜ YOĞUNLUK

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde trafik her iki yönde ağır ilerliyor. Edirne istikametinde ise Haliç Köprüsü’nden Zeytinburnu’na kadar olan bölümde araçlar zaman zaman durma noktasına geliyor.

Aynı güzergahta Beylikdüzü TÜYAP çevresinde Büyükçekmece yönünde, Küçükçekmece’de ise Avcılar istikametinde yoğunluk dikkat çekiyor.

TEM VE BAĞLANTI YOLLARINDA YAVAŞLAMA

TEM Otoyolu’nda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde trafik çift yönlü ağır seyrederken, Haramidere ve Bahçeşehir mevkilerinde de yoğunluk yaşanıyor. Büyükdere Caddesi’nde Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Sahil hattında da durum farklı değil. Karaköy ile Beşiktaş Meydanı arasındaki yol ve Dolmabahçe çevresinde trafik akışı yavaşladı.

ANADOLU YAKASI’NDA TABLO BENZER

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında çift yönlü yoğunluk gözleniyor. TEM Otoyolu’nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde trafik Ümraniye’den itibaren sıkışırken, Şile Otoyolu’nda Çekmeköy ile Ümraniye arasında araçlar ağır ilerliyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK

Akşam saatlerinde toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu. Özellikle metro ve metrobüs aktarma noktalarında yolcuların araçlara binmekte zorlandığı görüldü. Kent genelinde trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.