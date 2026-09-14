Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da trafik yoğunluğu: Kırmızı kodlu bölgeler belli oldu

İstanbul'da trafik yoğunluğu: Kırmızı kodlu bölgeler belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, şehir genelinde trafik yoğunluğu akşam saatleri itibarıyla %63 seviyelerine çıktı. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde trafik kilitlenme noktasına geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul'da trafik yoğunluğu: Kırmızı kodlu bölgeler belli oldu - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafiğin kilitli olduğu bölgeler ortaya çıktı. Şehir genelinde trafik yoğunluğu akşam saatleri itibarıyla %63 seviyelerine geldi.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu: Kırmızı kodlu bölgeler belli oldu - Resim: 2

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Geçişleri: Her iki yakadan köprü yaklaşımlarında ciddi yoğunluk gözleniyor. Özellikle Altunizade, Üsküdar ve Ataşehir bağlantı hatlarında trafik kırmızıya bürünmüş durumda.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu: Kırmızı kodlu bölgeler belli oldu - Resim: 3

Avrupa Yakası (E-5 ve TEM Aksı): Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü istikametinde E-5 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bağcılar ve Gaziosmanpaşa çevre bağlantı yollarında da ulaşım oldukça ağır ilerliyor.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu: Kırmızı kodlu bölgeler belli oldu - Resim: 4

Anadolu Yakası (D-100 ve Sahil Yolu): D-100 (E-5) Karayolu'nun Kadıköy, Küçükyalı, Maltepe ve Kartal geçişlerinde trafik yoğunlaşırken; TEM Otoyolu Ataşehir-Sancaktepe hattında ve Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu: Kırmızı kodlu bölgeler belli oldu - Resim: 5

Kuzey Marmara ve Bağlantı Yolları: Şile Yolu ve Beykoz iç geçişlerinde yer yer sarı ve kırmızı yoğunluklar göze çarparken, Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı aksı trafiğin en akıcı seyrettiği (yeşil) noktalar arasında yer alıyor.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu: Kırmızı kodlu bölgeler belli oldu - Resim: 6

Sürücülerin alternatif güzergahları ve toplu taşıma hatlarını tercih etmeleri öneriliyor.

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