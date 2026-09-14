İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafiğin kilitli olduğu bölgeler ortaya çıktı. Şehir genelinde trafik yoğunluğu akşam saatleri itibarıyla %63 seviyelerine geldi.
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Kırmızı kodlu bölgeler belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, şehir genelinde trafik yoğunluğu akşam saatleri itibarıyla %63 seviyelerine çıktı. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde trafik kilitlenme noktasına geldi.Kaynak: Haber Merkezi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Geçişleri: Her iki yakadan köprü yaklaşımlarında ciddi yoğunluk gözleniyor. Özellikle Altunizade, Üsküdar ve Ataşehir bağlantı hatlarında trafik kırmızıya bürünmüş durumda.
Avrupa Yakası (E-5 ve TEM Aksı): Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü istikametinde E-5 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bağcılar ve Gaziosmanpaşa çevre bağlantı yollarında da ulaşım oldukça ağır ilerliyor.
Anadolu Yakası (D-100 ve Sahil Yolu): D-100 (E-5) Karayolu'nun Kadıköy, Küçükyalı, Maltepe ve Kartal geçişlerinde trafik yoğunlaşırken; TEM Otoyolu Ataşehir-Sancaktepe hattında ve Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kuzey Marmara ve Bağlantı Yolları: Şile Yolu ve Beykoz iç geçişlerinde yer yer sarı ve kırmızı yoğunluklar göze çarparken, Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı aksı trafiğin en akıcı seyrettiği (yeşil) noktalar arasında yer alıyor.
Sürücülerin alternatif güzergahları ve toplu taşıma hatlarını tercih etmeleri öneriliyor.