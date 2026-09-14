İstanbul'da trafik yoğunluğu: Kırmızı kodlu bölgeler belli oldu

Kuzey Marmara ve Bağlantı Yolları: Şile Yolu ve Beykoz iç geçişlerinde yer yer sarı ve kırmızı yoğunluklar göze çarparken, Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı aksı trafiğin en akıcı seyrettiği (yeşil) noktalar arasında yer alıyor.