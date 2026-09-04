Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde artabilecek araç hareketliliği nedeniyle sürücüler İstanbul'daki trafik durumunu, yoğunluğun yaşandığı güzergâhları ve ulaşımın ne zaman hızlanacağını araştırıyor.
İstanbul'da trafik var mı? 4 Eylül Cuma hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?
4 Eylül 2026 Cuma günü İstanbul'da trafik yoğunluğu, kent genelinde yola çıkacak vatandaşların gündeminde bulunuyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu an itibariyle %56 seviyelerinde.Aykut Metehan
3 Eylül Perşembe günü İstanbul'da ana ulaşım yolları ile Avrupa ve Anadolu Yakası arasındaki geçişlerde trafik hareketliliğinin artması bekleniyor.
D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprüler ve bağlantı yollarındaki son durum sürücüler tarafından yakından takip edilirken, gün içerisinde meydana gelebilecek kaza, yol çalışması veya farklı nedenlere bağlı olarak trafik yoğunluğunda değişiklik yaşanabiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi’nin (UYM) verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saat 08.50 itibarıyla yüzde 56'ya ulaştı.
Anlık verilere göre İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu ilçeler şöyle:
D-100 Karayolu, Bahçelievler ve Bakırköy istikameti, Ümraniye, Bağcılar, Eyüpsultan, Üsküdar, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş
İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?
İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle sabah 07.00-10.00 ve akşam 16.30-20.00 saatleri arasında artıyor. 4 EylülCuma günü de mesai giriş ve çıkış saatlerinde kent genelindeki ana ulaşım güzergâhlarında araç yoğunluğunun yükselmesi bekleniyor.
Trafik yoğunluğu; kaza, yol çalışması ve hava koşulları gibi etkenlere bağlı olarak gün içerisinde değişiklik gösterebilir.