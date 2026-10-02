Yeniçağ Gazetesi
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İstanbul’da trafik mesaisi: Ana arterler kırmızıya boyandı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63’e yükselirken, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda D-100, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında araç yoğunluğu arttı. Ana arterlerde trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul’da trafik mesaisi: Ana arterler kırmızıya boyandı - Resim: 1

İstanbul’da günün yoğun saatlerinde trafik hareketliliği yüzde 63’e çıktı. Kentin iki yakasındaki ulaşım güzergâhlarında yoğunluk artarken, ana arterler, köprü bağlantıları ve otoyol girişlerinde araç trafiğinin yavaşladığı görüldü.

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İstanbul’da trafik mesaisi: Ana arterler kırmızıya boyandı - Resim: 2

Avrupa Yakası’nda D-100 Karayolu üzerinde Beylikdüzü ve Avcılar’dan Haliç yönüne doğru ilerleyen sürücüler, yoğun trafikle karşılaşıyor. Şirinevler ve Bakırköy çevresinde de araçların zaman zaman dur-kalk şeklinde ilerlediği gözleniyor.

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İstanbul’da trafik mesaisi: Ana arterler kırmızıya boyandı - Resim: 3

TEM Otoyolu’nun Mahmutbey Gişeler çevresinde de trafik akışı önemli ölçüde yavaşladı. Bağcılar ve Esenler hattında araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımın yer yer durma noktasına geldiği görülüyor.

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İstanbul’da trafik mesaisi: Ana arterler kırmızıya boyandı - Resim: 4

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ulaşan Avrupa Yakası bağlantılarında da yoğunluk öne çıkıyor. Köprü güzergâhlarına yönelen yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

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İstanbul’da trafik mesaisi: Ana arterler kırmızıya boyandı - Resim: 5

Anadolu Yakası’nda ise D-100 Karayolu’nun Kadıköy ve Göztepe’den Maltepe ile Kartal yönüne uzanan bölümünde trafik yoğun seyrediyor. Özellikle ana ulaşım hattında araçların ilerleme hızının düştüğü görülüyor.

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İstanbul’da trafik mesaisi: Ana arterler kırmızıya boyandı - Resim: 6

Ataşehir ve Ümraniye çevresindeki TEM bağlantılarında da trafik hareketliliği arttı. Otoyol bağlantı noktalarında yavaşlayan ulaşım, güncel trafik haritasına kırmızı ve turuncu bölgeler olarak yansıdı.

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İstanbul’da trafik mesaisi: Ana arterler kırmızıya boyandı - Resim: 7

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş sağlayan güzergâhlarda da araç yoğunluğu dikkat çekiyor. Köprü bağlantılarındaki otoyol katılımlarında oluşan yığılma, trafik akışını olumsuz etkiliyor.

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İstanbul’da trafik mesaisi: Ana arterler kırmızıya boyandı - Resim: 8

ANADOLU VE AVRUPA YAKASINDA ANLIK YOL DURUMUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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