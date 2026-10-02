İstanbul’da günün yoğun saatlerinde trafik hareketliliği yüzde 63’e çıktı. Kentin iki yakasındaki ulaşım güzergâhlarında yoğunluk artarken, ana arterler, köprü bağlantıları ve otoyol girişlerinde araç trafiğinin yavaşladığı görüldü.
İstanbul’da trafik mesaisi: Ana arterler kırmızıya boyandı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63’e yükselirken, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda D-100, TEM Otoyolu ve köprü bağlantılarında araç yoğunluğu arttı. Ana arterlerde trafik akışı yer yer durma noktasına geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Yakası’nda D-100 Karayolu üzerinde Beylikdüzü ve Avcılar’dan Haliç yönüne doğru ilerleyen sürücüler, yoğun trafikle karşılaşıyor. Şirinevler ve Bakırköy çevresinde de araçların zaman zaman dur-kalk şeklinde ilerlediği gözleniyor.
TEM Otoyolu’nun Mahmutbey Gişeler çevresinde de trafik akışı önemli ölçüde yavaşladı. Bağcılar ve Esenler hattında araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımın yer yer durma noktasına geldiği görülüyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ulaşan Avrupa Yakası bağlantılarında da yoğunluk öne çıkıyor. Köprü güzergâhlarına yönelen yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Anadolu Yakası’nda ise D-100 Karayolu’nun Kadıköy ve Göztepe’den Maltepe ile Kartal yönüne uzanan bölümünde trafik yoğun seyrediyor. Özellikle ana ulaşım hattında araçların ilerleme hızının düştüğü görülüyor.
Ataşehir ve Ümraniye çevresindeki TEM bağlantılarında da trafik hareketliliği arttı. Otoyol bağlantı noktalarında yavaşlayan ulaşım, güncel trafik haritasına kırmızı ve turuncu bölgeler olarak yansıdı.
Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş sağlayan güzergâhlarda da araç yoğunluğu dikkat çekiyor. Köprü bağlantılarındaki otoyol katılımlarında oluşan yığılma, trafik akışını olumsuz etkiliyor.
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