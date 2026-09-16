Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı

İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı

İstanbul'da akşam üstü adeta trafik felç oldu. Gün içinde %80’i aşan yoğunluk %76’ya düşse de E-5, TEM, Mahmutbey ve her iki köprü yaklaşımında "kırmızı bölge" alarmı devam ediyor. Sürücülerin alternatif güzergâhları ve toplu taşımayı kullanması tavsiye ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı - Resim: 1

İstanbul genelinde hem iş çıkış saatlerinin denk gelmesi, hem de akşam yoğunluğuyla birçok bölgede trafik durma noktasına geldi.

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İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı - Resim: 2

Şehir geneli trafik yoğunluğu %80'i aşarak zirveye çıkarken, son harita verilerine göre hafif bir düşüş meydana gelerek %76 seviyesinde devam ediyor. Özellikle iki yakayı birbirine bağlayan ana arterler ve köprü geçişlerinde trafik durma noktasına geldi.

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İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı - Resim: 3

Haritada görülen verilere göre, trafiğin en çok olduğu bölgeler 'kırmızı' olarak kodlandı.

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İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı - Resim: 4

Avrupa Yakası Ana Arterleri


E-5 (D-100) Karayolu'nda, Beylikdüzü-Esenyurt hattından başlayıp Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy güzergâhı boyunca her iki yönde de yoğun "kırmızı" ve yer yer durma noktasına gelen "koyu kırmızı" kodlu uyarı geçiliyor.

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İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı - Resim: 5

TEM Otoyolu'nda, (E-80) Esenyurt-Bağcılar hattı ile Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Kağıthane bağlantılarında araçlar oldukça yavaş ilerliyor.

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İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı - Resim: 6

Köprü bölgelerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’ne Avrupa Yakası'ndan çıkışlarda (Şişli, Beşiktaş, Levent, Maslak hatları) uzun araç kuyrukları meydana geldi.

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İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı - Resim: 7

ANADOLU YAKASI VE GEÇİŞ HATLARI

E-5 (D-100) Anadolu Geçişinde Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de başlayan yoğunluk; Maltepe, Kartal ve Pendik tarafında doğru sürüyor.

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İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı - Resim: 8

TEM Anadolu Bağlantısında ise, Ataşehir ve Ümraniye ayrımları ile FSM Köprüsü Anadolu Yakası ayağı bölgelerinde trafik adeta alarm veriyor.

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İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı - Resim: 9

Boğaz bağlantı yollarına bakıldığında ise, Üsküdar-Ümraniye ve Altunizade bağlantı bölgelerinde araçlar zor anlar yaşıyor.

Yetkili isimler, toplu taşıma araçlarının (özellikle Metro ve Raylı Sistemler) tercih edilmesini, imkânı olan sürücülerin ise kilitli arterler yerine alternatif tali güzergâhları kullanmalarını tavsiye ediyor.

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