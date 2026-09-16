İstanbul'da trafik kilitlendi: Yoğunluk %80'i aştı

Şehir geneli trafik yoğunluğu %80'i aşarak zirveye çıkarken, son harita verilerine göre hafif bir düşüş meydana gelerek %76 seviyesinde devam ediyor. Özellikle iki yakayı birbirine bağlayan ana arterler ve köprü geçişlerinde trafik durma noktasına geldi.