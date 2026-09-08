İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü. Özellikle kıtalararası geçiş güzergâhları ile ana arterlerde ulaşım durma noktasına geldi.
İstanbul'da trafik felç oldu: İlçe ilçe trafik yoğunluğu (8 eylül)
İstanbul genelinde mesai bitimiyle birlikte ana ulaşım akslarında trafik yoğunluğu kritik seviyeye yükseldi.Kaynak: Haber Merkezi
KITALARARASI GEÇİŞLERDE SON DURUM
15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Avrupa-Anadolu yönünde Beşiktaş ve Şişli katılımından itibaren başlayan yoğunluk, köprü girişine kadar dur-kalk şeklinde ilerliyor. Anadolu-Avrupa istikametinde ise Altunizade yaklaşımında araç kuyrukları dikkat çekiyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden itibaren yoğunluk artarken, Kavacık bağlantısında trafik ağır seyrediyor.
AVRUPA YAKASI’NDA TIKANAN NOKTALAR
E-5 (D-100) Karayolu: Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt aksında çift yönlü olarak araç trafiği oldukça ağır ilerliyor. Bahçelievler ve Yenibosna mevkilerinde yer yer kilitlenmeler yaşanıyor.
TEM Otoyolu: Esenler, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa geçişlerinde doğu-batı her iki yönde de yoğun kırmızılık göze çarpıyor.
Şişli - Mecidiyeköy Hattı: Kent merkezindeki bağlantı yolları ve katılım noktalarında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
ANADOLU YAKASI’NDA ATAŞEHİR VE MALTEPE HATTI KIRMIZI
D-100 Karayolu: Kadıköy'den başlayarak Üsküdar, Ataşehir, Maltepe ve Kartal güzergâhı boyunca sahil ve E-5 bağlantılarında trafik yoğun duruma geldi.
TEM Anadolu Bağlantısı: Ataşehir ve Ümraniye ayrımlarında köprü katılımlarına doğru uzun araç kuyrukları oluştu.
Yetkililer, toplu taşıma ve raylı sistem kullanımını önerirken, sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.