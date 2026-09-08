İstanbul'da trafik felç oldu: İlçe ilçe trafik yoğunluğu (8 eylül)

KITALARARASI GEÇİŞLERDE SON DURUM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Avrupa-Anadolu yönünde Beşiktaş ve Şişli katılımından itibaren başlayan yoğunluk, köprü girişine kadar dur-kalk şeklinde ilerliyor. Anadolu-Avrupa istikametinde ise Altunizade yaklaşımında araç kuyrukları dikkat çekiyor.