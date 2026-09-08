Yeniçağ Gazetesi
08 Eylül 2026 Salı
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İstanbul'da trafik felç oldu: İlçe ilçe trafik yoğunluğu (8 eylül)

İstanbul'da trafik felç oldu: İlçe ilçe trafik yoğunluğu (8 eylül)

İstanbul genelinde mesai bitimiyle birlikte ana ulaşım akslarında trafik yoğunluğu kritik seviyeye yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul'da trafik felç oldu: İlçe ilçe trafik yoğunluğu (8 eylül) - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü. Özellikle kıtalararası geçiş güzergâhları ile ana arterlerde ulaşım durma noktasına geldi.

1 7
İstanbul'da trafik felç oldu: İlçe ilçe trafik yoğunluğu (8 eylül) - Resim: 2

KITALARARASI GEÇİŞLERDE SON DURUM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Avrupa-Anadolu yönünde Beşiktaş ve Şişli katılımından itibaren başlayan yoğunluk, köprü girişine kadar dur-kalk şeklinde ilerliyor. Anadolu-Avrupa istikametinde ise Altunizade yaklaşımında araç kuyrukları dikkat çekiyor.

2 7
İstanbul'da trafik felç oldu: İlçe ilçe trafik yoğunluğu (8 eylül) - Resim: 3

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden itibaren yoğunluk artarken, Kavacık bağlantısında trafik ağır seyrediyor.

3 7
İstanbul'da trafik felç oldu: İlçe ilçe trafik yoğunluğu (8 eylül) - Resim: 4

AVRUPA YAKASI’NDA TIKANAN NOKTALAR

E-5 (D-100) Karayolu: Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt aksında çift yönlü olarak araç trafiği oldukça ağır ilerliyor. Bahçelievler ve Yenibosna mevkilerinde yer yer kilitlenmeler yaşanıyor.

4 7
İstanbul'da trafik felç oldu: İlçe ilçe trafik yoğunluğu (8 eylül) - Resim: 5

TEM Otoyolu: Esenler, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa geçişlerinde doğu-batı her iki yönde de yoğun kırmızılık göze çarpıyor.

Şişli - Mecidiyeköy Hattı: Kent merkezindeki bağlantı yolları ve katılım noktalarında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

5 7
İstanbul'da trafik felç oldu: İlçe ilçe trafik yoğunluğu (8 eylül) - Resim: 6

ANADOLU YAKASI’NDA ATAŞEHİR VE MALTEPE HATTI KIRMIZI

D-100 Karayolu: Kadıköy'den başlayarak Üsküdar, Ataşehir, Maltepe ve Kartal güzergâhı boyunca sahil ve E-5 bağlantılarında trafik yoğun duruma geldi.

6 7
İstanbul'da trafik felç oldu: İlçe ilçe trafik yoğunluğu (8 eylül) - Resim: 7

TEM Anadolu Bağlantısı: Ataşehir ve Ümraniye ayrımlarında köprü katılımlarına doğru uzun araç kuyrukları oluştu.

Yetkililer, toplu taşıma ve raylı sistem kullanımını önerirken, sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro