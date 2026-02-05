İstanbul, haftanın en yoğun akşamlarından birini yaşıyor. İş çıkışı saatlerinde etkisini artıran yağış, zaten yoğun olan şehir trafiğini daha da ağırlaştırdı.

İBB verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Avrupa Yakası’nda uzun kuyruklar

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Sefaköy, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Çağlayan, Okmeydanı ve Mecidiyeköy hattında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haliç Köprüsü çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM’de çift yönlü sıkışıklık

TEM Otoyolu’nda Hasdal ve Seyrantepe mevkileri başta olmak üzere Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Büyükdere Caddesi ve Levent TEM bağlantı yolu da en sıkışık noktalar arasında yer aldı.

D-100 kara yolunda ise Haramidere ile Beylikdüzü arasında Edirne yönünde trafik ağır seyrediyor.

Köprü ve tünel geçişlerinde yoğunluk

Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde uzun araç kuyrukları oluştu. Bağlantı yollarında da trafik akışı yavaşladı.

Yağışın devam etmesi halinde yoğunluğun ilerleyen saatlerde de sürmesi bekleniyor.