İstanbul’da haftanın dördüncü günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu zirve yaptı. Mesai çıkışının ardından hem Anadolu hem de Avrupa yakasında ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CepTrafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 90 seviyesine çıktı.

Avrupa Yakası’nda uzun kuyruklar

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunda Haliç’ten Bahçelievler’e kadar trafik ağır ilerledi. Mecidiyeköy mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu’nda Gaziosmanpaşa’dan Mahmutbey Gişeleri’ne kadar araçlar güçlükle ilerledi.

Otogar-Hal bağlantı yolları ile Kennedy Caddesi’nden Avrasya Tüneli girişine kadar olan bölümde de yoğunluk dikkat çekti.

Köprü geçişlerinde yoğunluk

Anadolu Yakası’nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde her iki yönde trafik yavaş seyretti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk Altunizade’den itibaren başladı.

D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında aralıklarla yoğunluk görülürken, TEM Otoyolu’nda Sancaktepe-Ataşehir hattında trafik sıkışıklığı yaşandı.

Toplu taşıma noktalarında da kalabalık oluştu. Metro, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk gözlendi.