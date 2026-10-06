İstanbul'da trafik alarmı: Sürücüler adım adım ilerliyor

Avrupa Yakası'nda E-5 ve TEM Kilitlendi Avrupa Yakası'nda D-100 (E-5) Karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor. Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar bölgelerinde özellikle D-100 karayolu ve TEM bağlantı yollarında yoğun kırmızı hatlar dikkat çekiyor. Mahmutbey gişeler yönü ve Bağcılar çevresindeki yollarda trafik adeta durma noktasına gelmiş durumda. Şişli'den köprü katılımlarına doğru ve Haliç geçişlerinde uzun araç kuyruklarını işaret eden kırmızı renkli yoğunluklar haritaya net bir şekilde yansıyor.