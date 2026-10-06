İstanbul'da trafik yoğunluğu haritaları bir kez daha kırmızıya boyandı. Şehir genelinde anlık trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesine ulaşırken, megakentin ana arterlerinde sürücüler adım adım ilerliyor. İşte haritaya göre ilçe ilçe İstanbul'un trafik durumu…
İstanbul'da trafik alarmı: Sürücüler adım adım ilerliyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesine ulaşarak haritaları kırmızıya boyadı. Avrupa Yakası'nda E-5 ve TEM güzergahı adeta kilitlenirken, Anadolu Yakası'nda Ataşehir-Maltepe hattında ve köprü katılımlarında sürücüler adım adım ilerliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Yakası'nda E-5 ve TEM Kilitlendi Avrupa Yakası'nda D-100 (E-5) Karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor. Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar bölgelerinde özellikle D-100 karayolu ve TEM bağlantı yollarında yoğun kırmızı hatlar dikkat çekiyor. Mahmutbey gişeler yönü ve Bağcılar çevresindeki yollarda trafik adeta durma noktasına gelmiş durumda. Şişli'den köprü katılımlarına doğru ve Haliç geçişlerinde uzun araç kuyruklarını işaret eden kırmızı renkli yoğunluklar haritaya net bir şekilde yansıyor.
Anadolu Yakası'nda Ataşehir ve Maltepe Hattı Yoğun Anadolu Yakası'nda da hem D-100 hem de TEM güzergahında belirgin bir yoğunluk gözlemleniyor. Köprü bağlantı yolları ile Şile Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde trafiğin ağır ilerlediğini gösteren kırmızı bölgeler göze çarpıyor.
TEM otoyolu Ataşehir mevkiinde her iki yönde de ciddi bir trafik sıkışıklığı yaşanıyor. D-100 (E-5) Karayolu üzerinde Maltepe'den başlayıp Pendik istikametine kadar uzanan kesintili kırmızı hatlar, sürücülerin bölgede yoğun trafiğe takıldığını gösteriyor.
Kıtalararası geçiş yapmak isteyen İstanbullular için köprü katılımları oldukça zorlu. Haritadaki verilere göre; hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yakadaki yaklaşım yollarında yoğun trafik (kırmızı hat) mevcut.
Öte yandan, şehrin dış çeperlerinde yer alan Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer (kuzey kesimleri), Beykoz ve Şile gibi ilçelerde ise yolların yeşil renkte olduğu ve trafiğin akıcı seyrettiği görülüyor. Sürücülerin trafiğin kilitlendiği ana arterler yerine alternatif güzergahları tercih etmeleri büyük önem taşıyor.
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