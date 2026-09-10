İstanbul’da trafik alarmı: E-5 ve TEM durma noktasında

İki yaka arasındaki geçişlerde ise beklenen tablo yine değişmedi. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) güzergahlarında her iki yöne geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştuğu görülüyor. Haritadaki koyu kırmızı hatlar, köprü trafiğine girecek olan sürücülere ciddi bir zaman kaybı yaşatacak gibi duruyor.