Mega kent İstanbul'da trafik çilesi, sürücülere yine zor anlar yaşatıyor. İBB trafik yoğunluk haritasına yansıyan son verilere göre, ana arterler, köprü bağlantı yolları ve otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Sürücüler yollarda dakikalarca beklemek zorunda kaldı.
İstanbul’da trafik alarmı: E-5 ve TEM durma noktasında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu an itibariyle yüzde 54 seviyesine ulaştı. Haritada, Avrupa Yakası'nda özellikle D-100 (E-5) Karayolu üzerindeki yoğunluk dikkat çekti.Dilem Taştan
Avrupa Yakası'nda E-5 ve TEM Kilitlendi Haritadaki verilere göre Avrupa Yakası'nda özellikle D-100 (E-5) Karayolu üzerindeki yoğunluk dikkat çekiyor.
Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar hattında başlayan trafik, Şirinevler ve İncirli istikametine doğru koyu kırmızıya dönmüş durumda.
TEM Otoyolu'nda ise Bağcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa mevkilerinde ciddi bir araç yığılması yaşanıyor.
Basın Ekspres Yolu ile köprü bağlantı noktalarında da sürücüler ancak adım adım ilerleyebiliyor.
Trafik yoğunluğu sadece Avrupa Yakası ile sınırlı değil. Anadolu Yakası'nda da hem D-100 hem de TEM otoyolu üzerinde kritik noktalarda tıkanıklıklar göze çarpıyor.
D-100 Karayolu'nda Uzunçayır mevkiinden başlayarak Göztepe, Maltepe ve Pendik yönüne doğru uzanan güzergahta ciddi sıkışıklıklar yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nda ise Ümraniye, Ataşehir ve Çekmeköy bağlantılarında sürücüleri zorlayan bir trafik hakim.
İki yaka arasındaki geçişlerde ise beklenen tablo yine değişmedi. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) güzergahlarında her iki yöne geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştuğu görülüyor. Haritadaki koyu kırmızı hatlar, köprü trafiğine girecek olan sürücülere ciddi bir zaman kaybı yaşatacak gibi duruyor.
Uzmanlar, yola çıkacak vatandaşların İBB cep trafik uygulamasını anlık olarak takip etmelerini, mümkünse alternatif güzergahları tercih etmelerini veya raylı sistemler başta olmak üzere toplu taşıma araçlarına yönelmelerini tavsiye ediyor.
Anlık trafik takibi için buraya tıklayabilirsiniz: