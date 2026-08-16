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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ağustos’ta Çekmeköy-Şile yolunda bir kişinin plakasız motosikletle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu mavi renkli, plakasız motosiklet 15 Ağustos’ta tespit edildi. Motosiklet sürücüsü F.M.S.’ye, 'motorlu bisiklet ve motosikletlerin tekerleği kaydırılarak sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek şekilde akrobatik hareketler yapmak' ve 'plakasız araç kullanmak' suçlarından 92 bin lira ceza kesildi.

Sürücü F.M.S.’nin motosikleti 90 gün süreyle trafikten men edildi.