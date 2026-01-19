İstanbul’da dün başlayan kar yağışı bugün sabah erken saatlerden itibaren tipiye dönüştü. Kuvvetli yağış trafiği adeta felç etti. Trafik yoğunluğu yüzde 81’ê kadar yükselirken İstanbul Valiliği’nden bir karar çıktı.

Buna göre saat 10.00’dan itibaren moto kuryelerin ve ağır taşıtların trafiğe çıkması yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır" denildi.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışının bugün aralıklarla kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Yarın ise kar yağışının etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.