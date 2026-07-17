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Kaynak: DHA / İHA / ANKA

İBB Meclisi, toplu ulaşım, taksi, minibüs ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını oy çokluğuyla kabul etti. Yeni ücret tarifesi 20 Temmuz'dan itibaren uygulanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin kentte toplu ulaşım araçları, taksi, minibüs ve okul servislerine yönelik yüzde 10 zam teklifi Saraçhane'de gerçekleştirdiği temmuz ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.

ZAM SONRASI YENİ ULAŞIM ÜCRETLERİ NE OLDU?

Kabul edilen düzenlemeyle birlikte İstanbul'da birçok ulaşım kaleminde fiyatlar değişecek.

Yeni tarifeye göre

Tam elektronik bilet: 42 TL'den 46,20 TL'ye

Öğrenci bileti: 20,50 TL'den 22,55 TL'ye

Mavi Kart aylık abonman: 3.298 TL'den 3.628 TL'ye

Öğrenci abonmanı: 593 TL'den 653 TL'ye yükseldi.

Metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ücretleri de arttı

Zam kararıyla birlikte;

Metrobüste 1 durak ücreti 33,08 TL'ye,

En uzun mesafe metrobüs ücreti 68,59 TL'ye,

Marmaray'da 1-3 istasyon ücreti 37,40 TL'ye,

36-43 istasyon arası ücret ise 82,17 TL'ye yükseldi.

Deniz ulaşımında da Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş ve Bostancı-Adalar hatlarında yeni tarifeler uygulanacak.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ DE DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeye göre

Taksi açılış ücreti: 71,94 TL

Kilometre ücreti: 47,92 TL

Kısa mesafe ücreti: 230 TL oldu.

Minibüslerde ise kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 43 TL'ye, öğrenci ücreti ise 28 TL'ye yükseltildi.

Okul servisleri ve personel servis ücretlerinde de yüzde 10 artış uygulanacak.