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Haziran ayı, İstanbul’un zengin kültürel takvimine yakışır nitelikte, kelimenin tam anlamıyla bir "yıldızlar geçidi" vaat ediyor. Şehrin farklı köşelerindeki sahneler; dramdan kara komediye, derinlikli aile yüzleşmelerinden görkemli prodüksiyonlara kadar geniş bir repertuvara ev sahipliği yapacak. Usta oyuncuların sahnede devleştiği performansları izlemek için bu ay tiyatro salonlarında yerinizi ayırtmayı unutmayın.

Profesyonel

Yıllarca kapalı gişe sahnelenen efsane oyun "Profesyonel", Ment Event yapım ve organizasyonuyla yeniden sahnede! Dušan Kovačević’in zamansız eseri, usta oyuncular Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in muhteşem yorumuyla hayat buluyor.

Tür: Kara Komedi (Tek Perde)

Konu: Yugoslavya’daki büyük dönüşümün öncesi ve sonrasını, 40 yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu hikayesi üzerinden ironik bir dille anlatıyor.

Cevriye Müzikali

MAK Film’in dev prodüksiyonuyla hayata geçirilen "Cevriye", Beyoğlu’nun arka sokaklarından yükselen güçlü bir kadın varoluş hikayesini sahneye taşıyor. Etkileyici sahne tasarımı ve güçlü müzikleriyle sezonun en iddialı şovlarından biri.

Kadro: Larissa Lara Türközer (Cevriye), Ali Ersan Duru, Deniz Seki, Melek Mosso ve Melih Çardak.

Konu: Geçmişten bugüne değişmeyen kadının varlık savaşını, baskılara karşı yükselen sesleri ve görmezden gelinen hayatları çarpıcı bir müzikal anlatıyla sunuyor.

Satıcının Ölümü

Arthur Miller’ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı, Zorlu PSM prodüksiyonu ve uluslararası bir dev kadroyla sahneleniyor. Londra National Theatre’ın eski genel sanat yönetmeni Rufus Norris'in yönettiği oyunun sahne tasarımı ise ödüllü tasarımcı Es Devlin'e ait.

Kadro: Halit Ergenç (Willy Loman), Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin.

Amerikan Rüyası’nın ardındaki kırılgan gerçekleri; Willy Loman’ın umutları, hayal kırıklıkları ve ailesiyle olan trajik ilişkisi üzerinden aktaran sarsıcı bir dram.

Geçmiş Diye Bir Şey Yok

Aile bağları, hafıza ve affetmenin sınırlarını sorgulayan derinlikli bir yüzleşme hikayesi. Zamana ve ilişkilere dair sorgulamalar yapan oyun, samimi atmosferiyle dikkat çekiyor.

Tarih & Saat: 06 Haziran Cumartesi – 20:30

Mekan: Tatavla Sahne / İstanbul

Konu: Otuzlu yaşlarındaki akademisyen Julia'nın, hayatın belirsizlikleriyle baş edemeyip uzun süredir görüşmediği kardeşi Jackson'ı aramasıyla başlayan; bastırılmış duyguların ve yarım kalmış hesapların gün yüzüne çıktığı bir hesaplaşma.



Tiyatroseverlere Not: Yoğun ilgi görmesi beklenen bu özel prodüksiyonların biletleri tükenmeden yerinizi ayırtmayı unutmayın! Şimdiden iyi seyirler.